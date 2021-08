Feuerwehr und Polizei im Einsatz : Jugendlicher stirbt durch Stromschlag am Troisdorfer Bahnhof

Jugendlicher stirbt durch Stromschlag am Troisdorfer Bahnhof

Die Feuerwehr ist zu einem tödlichen Unfall am Güterbahnhofbereich in Troisdorf ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Ein Jugendlicher ist am Sonntagnachmittag im Bereich des Güterbahnhofs in Troisdorf auf einen Kesselwagen geklettert. Dabei erlitt dieser einen tödlichen Stromschlag. Der Bahnverkehr wurde eingestellt.

Eine jugendliche Person ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall am Troisdorfer Bahnhof ums Leben gekommen. Die Person hatte einen Stromschlag auf einem Güterwaggon im Güterbahnhofbereich erlitten, wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf Anfrage erklärte. Demnach waren kurz nach 15 Uhr zwei Jugendliche in dem Bereich unterwegs, als einer von ihnen auf einen Kesselwagen kletterte und einen Stromschlag erlitt. Die ausgerückte Feuerwehr hat den tödlich Verletzten geborgen, die Polizei hat den Bereich abgesperrt. Der zweite Jugendliche, der unterhalb des Waggons stand, blieb unverletzt. Zum Geschlecht oder dem Alter der Jugendlichen machte die Polizei zunächst keine Angaben.