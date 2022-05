Autofahrer fährt über rote Ampel : Kind nach Unfall in Troisdorf lebensgefährlich verletzt

Der Fahrer erfasste mit seinem Kompakt-SUV zunächst ein junges Mädchen, bevor er mit parkenden Fahrzeugen kollidierte. Foto: Alf Kaufmann

Troisdorf In Troisdorf hat sich am Samstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Kind schwebt in Lebensgefahr. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.



Ein schwerer Verkehrsunfall in der Troisdorfer Innenstadt sorgt aktuell für einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Ein Kind schwebt in Lebensgefahr. Die Straße Am Sanderhof bleibt vorerst gesperrt.

Nach ersten Informationen missachtete ein älterer Mann bei der Überquerung der Frankfurter Straße in Troisdorf eine rote Ampel. Aus Richtung der Römerstraße kommend fuhr der 1943 geborene Mann mit seinem Kompakt-SUV bei Rot geradeaus in die Straße Am Sanderhof. Dort erfasste er ein junges Mädchen am rechten Bürgersteig, die durch den Aufprall mehrere Meter nach hinten geschleudert wurde. Das 2013 geborene Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht und schwebt nach Angaben der Einsatzkräfte in Lebensgefahr.

Der Fahrer kollidierte daraufhin mit am Straßenrand geparkten Fahrzeugen und kam schließlich zum Stehen. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße ist aufgrund anhaltender Ermittlungen noch bis mindestens 16 Uhr gesperrt. Warum der Fahrer die rote Ampel nicht sah und missachtete, ist noch unklar. Die Ermittler wollen den Unfallhergang mittels 3D-Scanner rekonstruieren.

Weitere Berichterstattung folgt.

