Platzmangel an Europaschule Troisdorf Deshalb müssen Schüler mit Gymnasialempfehlung auf die Realschule

Als die Absage der Europaschule kam, hatte sie nur fünf Tage Zeit, eine neue Schule für ihren Sohn zu finden. Das berichtet die Troisdorferin Sabrina Trohl. Ihr Sohn Leon ist einer von 61 Schülern, die an der Gesamtschule in Troisdorf keinen Platz bekommen haben. Zehn der Schüler konnte die Getrud-Koch-Gesamtschule in Troisdorf Sieglar aufnehmen, sagt Frank Peukert, stellvertretender Schulamtsleiter der Stadt Troisdorf. Dann sei auch dort die Kapazitätsgrenze von 135 Plätzen erreicht gewesen. Die übrigen 51 Schüler kommen nun, je nach Schulformempfehlung, auf die Haupt- und Realschule.