Mehrere Vorfälle : Kindergärten in Troisdorf geraten ins Visier von Einbrechern

Symbolbild. Foto: dpa

Troisdorf In Troisdorf machten Unbekannte nach einem Einbruch in einen Kindergarten nur wenig Beute. In den vergangen Wochen standen die Einrichtungen bereits häufiger im Visier von Einbrechern.



Am Montagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin des Kindergartens im Moosbeerenweg in Spich gegen 07.15 Uhr, dass in die Einrichtung eingebrochen wurde. Ein Fenster neben der Eingangstüre stand offen. Die alarmierte Polizei entdeckte weitere Hebelspuren und geht davon aus, dass die Täter versuchten zunächst die Eingangstüre zu öffnen. Dies gelang nicht. Über ein Fenster schafften es die unbekannten Täter später doch ins Innere des Gebäudes.

Wie die Polizei mitteilt, verwüsteten die Unbekannten zunächst einen Büroraum und entwendeten einen Laptop, ein Handy und eine Geldkassette mit einem geringen dreistelligen Betrag. Nach der Spurensicherung hatte der Kindergarten am Montagmorgen wieder geöffnet. Die Kinder wurden vorübergehend auf dem dazugehörigen Spielplatz betreut. Eine Mutter organisierte spontan das Frühstück.

Kein Einzelfall

Der Einbruch in den Kindergarten am Moosbeerenweg ist kein Einzelfall. In den vergangenen Wochen nahmen Einbrecher weitere Einrichtungen in Troisdorf ins Visier. In drei Fällen scheiterten die Täter und gelangten nicht ins Gebäude.

(ga)