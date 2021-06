Unfall in Troisdorf : Kleintransporter verletzt Fußgänger lebensgefährlich

Troisdorf-Spich In Troisdorf hat ein Kleintransporter einen 61-jährigen Fußgänger erfasst. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

In Troisdorf-Spich hat am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Kleintransporter einen 61-jährigen Fußgänger erfasst und lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Hauptstraße/Hans-Willy-Mertens-Straße. Ersten Ermittlungen zufolge bog ein 30-jähriger Autofahrer mit einem Kleintransporter von der Hans-Willy-Mertens-Straße nach links in die Hauptstraße und erfasste dabei den 61-jährigen Troisdorfer, der zu Fuß die Hauptstraße überquerte. Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert, dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Notärzte versorgten den Verletzten vor Ort, bevor er mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde.