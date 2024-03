Polizei bittet um Hinweise Unbekannte stehlen Kühlanhänger in Troisdorf

In Spich ist am Dienstag ein Kühlanhänger von einem Firmengelände an der Genker Straße gestohlen worden. Diese Meldung ging gegen 22.30 Uhr bei der Polizei ein. Ein Angestellter wollte den Anhänger abholen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als er diesen nicht fand, rief er seinen Chef an. Dieser hatte den Anhänger noch gegen 18.45 Uhr auf dem Gelände gesehen. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen weißen Kühlanhänger der Firma Cargo Bull mit dem Kennzeichen K-HT 9400.