Kult-Kneipe in Troisdorf Für Stammgäste ist das Saga das zweite Wohnzimmer

Das gab es in den vergangenen Jahrzehnten nie: In der bekannten Rockpinte Saga in Troisdorf herrscht Stille. Dort, wo nicht nur ein Portrait von Motörheads Lemmy davon kündet, dass es in dieser Kneipe ausschließlich handgemachte Stromgitarrenmusik auf die Ohren gibt, schallt einem aus den Boxen derzeit nicht ein einziges prägnantes Riff entgegen. Auch der Billardtisch ist verwaist. Der Silvesterabend 2022 war bis heute der letzte Abend, an dem im Saga gefeiert wurde. Seitdem ist die Kult-Rock-Kneipe geschlossen.