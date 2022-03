Randale in Troisdorf : Ladendieb greift Supermarktmitarbeiter und Polizisten an

Die hinzugerufene Polizei nahm den 33-jährigen Siegburger schließlich in Gewahrsam.(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Troisdorf Ein 33-jähriger Siegburger randalierte am Mittwochnachmittag in einem Troisdorfer Supermarkt. Er wurde beim Versuch des Ladendiebstahls erwischt und griff daraufhin Mitarbeiter und Polizisten an.



Ein 33-jähriger Siegburger randalierte am Mittwochnachmittag in einem Troisdorfer Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring. Der Mann versuchte zuvor mehrere Waren aus dem Geschäft zu stehlen. Der Marktleiter sprach daraufhin ein Hausverbot gegen den 33-Jährigen aus, der sich damit jedoch nicht einverstanden zeigte.

Polizeiangaben zufolge waren vier Supermarktmitarbeiter nötig um den randalierenden Mann zu stoppen. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Siegburger schließlich in Gewahrsam nehmen. Dabei trat, bespuckte und beleidigte der 33-Jährige die eingesetzten Polizeikräfte und bedrohte diese mit dem Tod.

Angekommen auf der Wache griff der alkoholisierte Mann auch einen hinzugezogenen Arzt an, verblieb daraufhin auf richterliche Anordnung bis zum Donnerstagmorgen in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Ladendiebstahls, des Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und Bedrohung.

