Supermarkt in Troisdorf : Ladendieb verletzt Supermarktmitarbeiter mit Kopfstößen

Troisdorf Nachdem der Diebstahl eines 25-Jährigen in einem Troisdorfer Supermarkt aufgeflogen war, verletzte der Verdächtige bei seinem Fluchtversuch einen Mitarbeiter. Die Polizei ermittelt.

Ein 25-Jähriger hat am Montag einen Mitarbeiter in einem Supermarkt in Troisdorf durch zwei Kopfstöße verletzt. Mitarbeiter des Supermarkts „Im Zehnfeldt“ hatten den Troisdorfer am Nachmittag dabei beobachtet, wie er Lebensmittel, Bier und Zigaretten in seinem Rucksack verstaute und anschließend das Geschäft verließ, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.