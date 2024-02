Nach Hochwasser an der Sieg Pächter und Fährmann befreien die Siegfähre von Schlamm

Vogelgezwitscher, das vor dem Dröhnen der Bundesstraße zu hören ist, kündigt den Frühling an. Die Sonne scheint zwischen den kahlen Ästen der Birke hervor. Der Regen hat aufgehört und der feine Sprühnebel, der sich auf die Kleidung legt, stammt vom Hochdruckreiniger. In sechs Wochen beginnt mit dem Osterfest eine neue Saison der Siegfähre und des gleichnamigen Lokals. Doch im Moment weist noch ein laminiertes Din-A4 Blatt vor der leeren Terrasse auf das Offensichtliche hin: „Winterpause“ steht darauf in Großbuchstaben.