Versuchter Raub in Troisdorf : Männer bedrohen Jugendliche mit Messer und Pistole

Zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche aus Troisdorf sind am Donnerstagabend von zwei unbekannten Tatverdächtigen auf dem Schulhof an der Blücherstraße angegangen worden. Beide blieben unverletzt. Einer der beiden tatverdächtigen Männer soll ein Messer, der andere eine Pistole in der Hand gehalten haben, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.