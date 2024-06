In Troisdorf in Auto entdeckt Mann aus Hennef schläft betrunken am Steuer ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 28-jähriger Troisdorfer in der Altenrather Straße in Troisdorf auf ein anderes Fahrzeug aufmerksam, welches ohne Beleuchtung auf der Fahrbahn stand. Der junge Mann hielt neben dem Fahrzeug und bemerkte einen über das Lenkrad gebeugten Fahrer. Als dieser nicht ansprechbar war, rief der 28-Jährige den Notruf an.