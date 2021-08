Folgenschwerer Irrtum in Hotel : Mann bedroht falsches Paar in Troisdorf mit Pistole

Troisdorf Ein Mann hat in einem Troisdorfer Hotel einem Paar mit einer Pistole bedroht. Seine Opfer waren allerdings nicht die, für die er sie gehalten hatte.

Ein Paar ist in einem Hotel in Troisdorf von einem zunächst unbekannten Mann mit einer Pistole bedroht. Wie sich am Ende herausstellte, handelte es sich um einen folgenschweren Irrtum des Verdächtigen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe es am Freitagabend gegen 23 Uhr zunächst an der Tür des Hotelzimmers des Paares geklopft. Als der 37-jährige Mann die Tür öffnete, wurde er von einem mit einer Pistole Bewaffneten ins Zimmer gedrängt. Dort soll der Bewaffnete die 34-jährige Partnerin gesehen und festgestellt haben, dass es sich um einen Irrtum handele. Daraufhin soll er sich entschuldigt und erklärt haben, dass er annahm, dass seine getrennt lebende Frau sich in diesem Zimmer mit einem anderen Mann träfe.