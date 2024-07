Vorfall in Troisdorf-Sieglar Mann randaliert im Bus und verliert Bewusstsein

Ein Mann hat in einem Bus in Troisdorf-Sieglar am Dienstagmittag so stark randaliert, dass er mehrfach das Bewusstsein verloren hat. Laut Mitteilung der Polizei stieg der 37-jähriger Sankt Augustiner gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle „Flachtenstraße“ in den Bus ein. Da der Mann weder ein gültiges Ticket vorzeigen konnte, noch eines kaufen wollte, forderte der Busfahrer ihn auf, den Bus zu verlassen.