Vorfall in Troisdorf : Mann stiehlt Säcke voller Pfand

Vorfall in Troisdorf

Troisdorf Am frühen Mittwochmorgen wurden aus dem Hinterhof einer Tankstelle zwei mit Pfandflaschen gefüllte Säcke entwendet. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr sah eine Mitarbeiterin der Tankstelle an der Larstraße in Troisdorf auf dem Monitor einer Überwachungskamera, dass sich ein verdächtiger Mann auf dem Gelände herumtrieb. Sie konnte sehen, wie der Mann mit einem Bolzenschneider das Schloss zum Außenlager der Tankstelle aufbrach. Von dort stahl er zwei Müllsäcke, die mit Pfandflaschen- und Dosen gefüllt waren.