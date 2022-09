Starke Rauchentwicklung : Mann stirbt bei Brand in Wohnung in Troisdorf

Bei einem Brand in Troisdorf ist ein Mann verstorben. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf In Troisdorf hat es am Samstagabend in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus gebrannt. Die Feuerwehr war vor Ort. Ein Mann, der sich in der Wohnung aufhielt, verstarb.



In Troisdorf ist am Samstagabend ein Mann bei einem Brand in seiner Wohnung verstorben. Wie Peter Zimmermann, Sprecher der Feuerwehr Troisdorf, mitteilte, rückten die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses aus.