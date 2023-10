Unfall in Troisdorf Bauarbeiter wird unter umgekipptem Minibagger eingeklemmt

Bei Bauarbeiten in einem Parkhaus in Troisdorf-Spich ist am Montagmorgen ein Minibagger umgekippt und hat dabei den Fahrer unter sich eingeklemmt. Laut Peter Kern, Pressesprecher der Feuerwehr Troisdorf, konnte der Mann allerdings schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte befreit werden.