Bei Freigang aus dem Gefängnis : 32-Jähriger verletzt Arbeitskollegen in Troisdorf

Troisdorf Am Mittwoch ist ein 36-jähriger Mann aus Much von seinem Arbeitskollegen verletzt worden. Der Tatverdächtige hatte Freigang aus einer Justizvollzugsanstalt, um arbeiten zu gehen.

Am Mittwoch ist ein 36-jähriger Mann aus Much bei seiner Arbeit in Troisdorf verletzt worden. Der Tatverdächtige soll sein Arbeitskollege sein, der Freigang aus einer Justizvollzugsanstalt (JVA) bekommen hatte, um arbeiten gehen zu können.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr auf einem Firmengelände an der Redcarstraße in Troisdorf. Der 36-Jährige aus Much bemerkte einen lauten Streit zwischen dem 32-jährigen Tatverdächtigen und seiner Freundin. Als er bemerkte, dass die Frau bedrängt wurde und um Hilfe rief, versuchte er, den 32-Jährigen zu beruhigen. Daraufhin schubste er den Streitschlichter und trat ihm zweimal in den Unterkörper, teilte die Polizei mit.