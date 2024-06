Lachs, Garnelen und Wodka-Flasche Dieb in Troisdorf mit Lebensmitteln in dreistelligem Wert erwischt

Ein Mann ist am Dienstagmittag bei dem Versuch erwischt worden, Lebensmittel in einem dreistelligen Wert aus einem Geschäft in Troisdorf zu stehlen. Der 47-Jährige hatte das Geschäft an der Straße "Im Zehntfeld" im Stadtteil Rotter See gegen 13.25 Uhr betreten. Laut der Polizei bemerkte eine Mitarbeiterin des Ladens den Mann, als er das Geschäft ohne zu bezahlen mit einer vollen Tüte verlassen wollte.