Zusammenstoß bei Troisdorf 39-Jähriger bei Unfall auf der A59 schwer verletzt

In der Nacht zu Mittwoch gegen 1.45 Uhr ist ein 39-jähriger Autofahrer aus Remagen bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 59 in Höhe der Anschlussstelle Troisdorf schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 37-Jähriger mit seinem VW-Transporter in Richtung Köln auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen in das Heck des vor ihm fahrenden Autos fuhr.