Fall aus Troisdorf 36-Jähriger zerrte Busfahrer aus Fahrzeug

Nach Aussage des Busfahrers und eines Fahrgastes bog das Auto des Angeklagten im Oktober 2021 von der Sieglarer Straße in Troisdorf nach rechts in eine Seitenstraße ab, hielt dann an und ragte mit dem Heck noch in die Sieglarer Straße, sodass der nachfolgende Bus, der geradeaus fahren wollte, nicht vorbeikam. Der Busfahrer ging davon aus, dass der Angeklagte nicht weiterfuhr, weil er „vielleicht abgelenkt“ gewesen sei. Daraufhin betätigte er die Lichthupe und die Autohupe.