Eskalierter Streit in Troisdorf : Maskenverweigerer-Prozess: 33-Jährige bestreitet Provokation

Troisdorf/Bonn Ein Trio hatte im Mai 2020 mit ihrer Maskenverweigerung in einem Troisdorfer Supermarkt Aufmerksamkeit erregt. Das Bonner Landgericht verurteilte zwei Männer unter anderem wegen Körperverletzung. Nun steht auch eine Frau vor Gericht.

Der Fall hatte im Frühjahr 2020 viel Staub aufgewirbelt: Drei mutmaßlich der Reichsbürger-Szene zugehörige Troisdorfer hatten am 9. Mai in einem Supermarkt einen Streit vom Zaun gebrochen , indem sie das Ladenlokal demonstrativ ohne die gerade frisch vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutzmasken betraten. Vor dem Bonner Landgericht waren die beiden beteiligten Männer vor fast genau einem Jahr zu Bewährungsstrafen von 16 beziehungsweise zehn Monaten verurteilt worden.

Auseinandersetzung mit zwei Polizisten

„Was stimmt denn nicht?“, wollte die Vorsitzende daraufhin von der Frau wissen. „Es war nichts geplant“, erwiderte die Angeklagte mit Blick auf ihre eigene Tatbeteiligung. Warum ihr Partner, der nur schlecht Deutsch spricht, sie dann aber am Vorabend gefragt habe, ob sie für ihn aus dem Russischen übersetzen wolle und wie der von ihr per WhatsApp an den Halbbruder geschickte Satz „Komm mit uns – morgen ziehen wir in den Krieg!“ zu verstehen sei, blieb aber auch nach Rückfragen von Staatsanwältin und Richtern vage. Jedenfalls habe sie sich nicht bereit erklärt, im Falle einer Auseinandersetzung für ihren Partner zu dolmetschen. Und die „Kriegserklärung“ müsse im Kontext der Tatsache betrachtet werden, dass man in ihrem Geburtsland Russland jährlich am 9. Mai des Sieges im Zweiten Weltkrieg gedenke.