Ermittlungen eingeleitet : Mehrere Mülltonnen in Troisdorf in Brand gesteckt

Mehrere Mülltonnen in Troisdorf in Brand gesteckt

Mehrere Plastikmülltonnen sind in Troisdorf ausgebrannt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Martin Gerten

Troisdorf In Troisdorf haben in den vergangenen Nächten mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei ermittelt, ob es zwischen den Bränden Zusammenhänge gibt.

In den Nächten von Donnerstag, 6. Oktober, bis Mittwoch, 12. Oktober, haben in Troisdorf-Mitte mehrere Mülltonnen sowie Ansammlungen von Sperrmüll gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, sollen in dieser Zeit insgesamt zehn Plastikmülltonnen gebrannt haben, die sich zwischen Wilhelmstraße und dem Stationsweg befanden - dazu im gleichen Bereich der Sperrmüll.