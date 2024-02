Unfall in Troisdorf Mini überschlägt sich auf dem Willy-Brandt-Ring

Gegen 21.30 Uhr am Sonntagabend hat der Fahrer eines Mini Coopers auf dem Willy-Brandt-Ring in Troisdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zwischen der dortigen Straße „Am Bergeracker“ und der Saarstraße überschlug er sich mehrfach in einer lang gezogenen Rechtskurve. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer.