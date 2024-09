Silvia Langhammer will Eltern sensibilisieren Wie eine schwerhörige Troisdorferin zu ihrem Traumberuf fand

Niemand wisse, warum sie so gut sprechen könne, sagt Silvia Langhammer. Die 59-jährige Frau aus Troisdorf ist schwerhörig. Diese Diagnose bekam sie aber erst im Erwachsenenalter – und damit auch ihre ersten Hörgeräte. Dabei hatte sie bereits in der Schule Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen. Trotz Fehlern in der Rechtschreibung und schlechter Noten habe sich niemand für die Ursache interessiert, sagt sie. Sätze ihrer Lehrerin wie „Kannst du nicht hören oder willst du nicht?“ kommen ihr heute wie Hohn vor. „Man hat mich dann als dumm abgestempelt“, sagt sie. Irgendwann habe sie es fast selbst geglaubt. Nach ihrem Hauptschulabschluss arbeitete sie als Hauswirtschafterin, obwohl ihr Traumjob eigentlich ein anderer war: Erzieherin.