Einsatz in Troisdorf : Motorradfahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich schwer

Auf der L269 ist am Montag ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf-Bergheim Am Montag ist in Troisdorf ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt. Der Unfall setzte außerdem eine Böschung in Brand.



Auf der Landstraße 269 in Troisdorf-Bergheim ist am Montagabend ein Motorradfahrer aus bisher unbekannten Gründen von der Straße abgekommen. Nach Informationen der Redaktion war der 20 Jahre alte Mann aus Niederkassel gegen 21 Uhr auf der L269 von Niederkassel-Mondorf kommend in Richtung Troisdorf-Bergheim unterwegs.

Zeugen sollen angegeben haben, dass der Mann beschleunigt und dann die Kontrolle über das Motorrad verloren habe. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam dann nach rechts in den Seitenraum ab. Dort prallte das Motorrad gegen ein Bahnübergangsschild, riss es aus dem Boden und kam danach beschädigt auf der Straße zum Stillstand. Mehrere Ersthelfer versorgten den schwer verletzten 20-Jährigen, bis der Rettungsdienst eintraf und ihn ins Krankenhaus brachte.