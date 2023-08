Müllverwertungsbetrieb in Troisdorf Müll auf Förderbändern bei Remondis in Brand geraten

Troisdorf · In einer Sortierhalle des Entsorgungsunternehmens Remondis in Troisdorf ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Mitarbeiter hatten zunächst versucht, das Feuer mit Gartenschläuchen zu löschen.

20.08.2023, 13:21 Uhr

Förderbänder einer Remondis-Sortieranlage in Erftstadt. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd





Am Samstagmittag sind in Friedrich-Wilhelms-Hütte, einem Ortsteil von Troisdorf, zahlreiche Feuerwehrleute zu einem Brand beim Müllverwerter Remondis gerufen worden. In einer Sortierhalle gab es eine sehr starke Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr Troisdorf berichtet. Demnach waren in der Halle zwei Förderbänder mit Müll in Brand geraten und drohten, den brennenden Müll in ein Silo zu transportieren. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, versuchten Mitarbeiter des Betriebs versuchten mithilfe eines Gartenschlauchs, die Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Feuerwehrleute brachten die Mitarbeiter nach eigenen Angaben nach Betreten der Halle sofort in Sicherheit und löschten die Brände. Anschließend lüfteten sie das Gebäude. Mithilfe von Wärmebildkameras suchten die Einsatzkräfte die Halle und das Silo nach weiteren Brandherden ab und konnten im Anschluss Entwarnung geben.

(ga)