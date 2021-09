Hoher Sachschaden : Unbekannte brechen in Grundschule in Troisdorf ein

Unbekannte brechen in Grundschule in Troisdorf ein

Unbekannte sind in die Grundschule in Troisdorf-Müllekoven eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Troisdorf Einen hohen Sachschaden haben Einbrecher an der Grundschule in Troisdorf-Müllekoven verursacht. Die Täter stahlen zudem eine Musikbox. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Bislang Unbekannte sind in die katholische Grundschule Troisdorf-Müllekoven eingebrochen und haben eine mobile Musikbox gestohlen. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagmorgen zunächst die Glasscheibe der Eingangstür des Schulgebäudes auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.