Polizei stellt beim Zeugen Alkohol fest : Mülltonnen und Heuballen stehen in Troisdorf in Flammen

Am frühen Freitagmorgen standen in Troisdorf-Bergeheim 24 Heuballen in Flammen. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf In Troisdorf hat die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen gleich zwei Brände in unmittelbarer Nähe zueinander gelöscht. Im Gespräch mit dem Mann, der die Feuerwehr rief, stellte die Polizei fest, dass dieser alkoholisiert war.



Gegen 4 Uhr am Freitagmorgen rückte die Feuerwehr Troisdorf zu gleich zwei Bränden in unmittelbarer Nähe zueinander aus. Zunächst wurde der Feuerwehr in der Glockenstrasse in Troisdorf-Bergheim eine brennende Mülltonne gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer an der gelben Mülltonne bereits auf eine zweite Tonne übergegriffen.

Zeitgleich ereilte die Einsatzkräfte eine weitere Brandmeldung nur etwa 700 Meter entfernt. Dort standen 24 Heuballen an der Straße Zum Kalkofen auf einer Wiese in Vollbrand. Die Feuerwehr ließ die Heuballen kontrolliert abbrennen. Unterdessen befragte die Polizei den Melder des Heuballenbrandes.

Im Gespräch mit dem 32-jährigen Rollerfahrer nahmen die Beamten Alkoholgeruch in seinem Atem wahr. Ein Alkohol-Vortest war positiv. Der Rollerfahrer wurde auf die Polizeiwache gebracht, wo ihm Blut entnommen wurde. Ihm steht eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer bevor. Die Ursache für die Brände ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt unter anderem, ob der 32-jährige Zeuge mit den Bränden in Verbindung gebracht werden kann.

(ga)