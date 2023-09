30-Jähriger in Troisdorf festgenommen Razzien gegen Geldautomatensprenger in Bonn und der Region

Dem 30-Jährigen aus Troisdorf werde vorgeworfen, Teil einer Tätergruppe zu sein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Diese sei verdächtig, zwischen April 2021 und Februar 2023 in Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz in wechselnder Besetzung Geldautomaten gesprengt zu haben. So sollen Sprengstoffattacken in Neuss, Mönchengladbach, Niederkrüchten, Monschau, Elsdorf und Hamm sowie in Rheinland-Pfalz in Sinzig und Mayen auf das Konto der Gruppierung gehen. Die beiden Festgenommenen sollen laut Mitteilung unter anderem an den Geldautomatensprengungen in Elsdorf und Hamm beteiligt gewesen sein. Darüber hinaus werde der Bande vorgeworfen, 40 Auto-Diebstähle und Einbrüche in den beiden Bundesländern begangen zu haben. Es handele sich vorwiegend um rumänische Tatverdächtige.