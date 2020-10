Beute zurückgelassen : Frau verfolgt Räuber nach Überfall in Troisdorf

Frau verfolgt Räuber nach Überfall in Troisdorf

Troisdorf Zwei Unbekannte haben am Donnerstagabend eine 31-Jährige in Troisdorf überfallen. Die Frau fackelte nicht lange und nahm schreiend die Verfolgung auf.

Gegen 20 Uhr am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einer Tankstelle an der Larstraße in Troisdorf gerufen. Dort hatte sich eine 31-jährige Frau gemeldet, die angab, überfallen worden zu sein.