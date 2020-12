Apotheke mit Pistole überfallen : Nebelmaschine schlägt Räuber in Troisdorf in die Flucht

Die Polizei sucht den Täter nach einem bewaffneten Überfall und bittet um Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Troisdorf Mit vorgehaltener Pistole hat ein Mann am Freitag eine Apotheke in Troisdorf überfallen. Die Mitarbeiterin sollte Geld aushändigen. Stattdessen rief sie ihren Chef. Eine Funktion der Alarmanlage schlug den Täter in die Flucht.



Mit vorgehaltener Waffe hat ein Mann am späten Freitagnachmittag eine Apotheke in Troisdorf überfallen. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 17.30 Uhr in die Geschäftsräume an der Hermann-Ehlers-Straße gekommen und zielte mit einer Pistole in Richtung der Mitarbeiterin hinter der Theke. Er soll sie dabei aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen.

Die 46-jährige Mitarbeiterin weigerte sich jedoch und rief stattdessen ihren Filialleiter. In diesem Moment sprang die Schutznebelmaschine der Alarmanlage an, hüllte den Verkaufsraum in Nebelschwaden und der Täter flüchtete aus der Apotheke. Wohin er rannte, ist der Polizei nicht bekannt.