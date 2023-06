Gastronomie in der Region Neues Café erinnert an Troisdorfer Kult-Kneipe

Troisdorf · Älteren Bewohner werden sich noch an eine Kneipe vor einigen Jahrzehnten in Troisdorf erinnern, an die das neue Café an gleicher Stelle in der Poststraße erinnert. Der GA traf den Betreiber Victor Boll vor Ort.

12.06.2023, 12:02 Uhr

Victor Boll präsentiert den Tresen seines Cafés „Memories“ in Troisdorf. Foto: Christine Siefer

Von Christine Siefer

In Troisdorf hat ein Café eröffnet, das bei vielen Ortsansässigen Erinnerungen wachrufen dürfte. Denn in den Räumen der Alten Poststraße 27, wo Victor Boll seit Mitte April sein Café betreibt, traf sich in den 70ern und 80er Jahren die Troisdorfer Jugend in der Kneipe „Meeting“. In der elternfreien Zone traf man seine erste Liebe, es wurde Bier getrunken, über Politik diskutiert und Musik und Kunst gefeiert.