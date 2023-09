Feuerwehreinsatz in Troisdorf-Oberlar Akku-Rasenmäher verursacht Brand in Garage

In der Nacht auf Freitag ist ein akkubetriebener Rasenmäher in Troisdorf-Oberlar aus bislang unbekannten Gründen in einer Gerage in Brand geraten. Nach GA-Informationen haben die Einwohner eines Wohnhauses in der Straße Auelblick am Donnerstag gegen Mitternacht einen Brandgeruch wahrgenommen und verständigten daraufhin die Feuerwehr.