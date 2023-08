Unfall in Troisdorf-Oberlar Autofahrer kracht gegen Ampel

Der Fahrer eines BMWs ist am Montagmorgen in Troisdorf-Oberlar gegen eine Ampel gefahren. Laut Informationen der Polizei war der Fahrer gegen 3 Uhr nachts am Willy-Brandt-Ring Ecke Sieglarer Straße von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto gegen die Ampel gekracht.