Einsatz in Troisdorf-Oberlar : Brennendes Gartenhaus ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein rund vier mal vier Meter großes Gartenhaus stand am Freitagmorgen in Flammen. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf In einer Kleingartenanlage in Troisdorf-Oberlar hat am frühen Freitagmorgen ein Gartenhaus Feuer gefangen. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Ein brennendes Gartenhaus einer Kleingartenanlage in Troisdorf hat am frühen Freitagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen fünf Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte zu der Straße Auf dem Schellerod in Oberlar gerufen.

Foto: Ulrich Felsmann

Dort stand die rund vier mal vier Meter große Hütte einer Parzelle in Flammen, wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte. Demnach löschte sie das Feuer zügig mit Wasser ab. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort waren 15 Einsätzkräfte der Feuerwehr.

(ga)