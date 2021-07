Autoscheibe eingeschlagen : Nachbarn stellen mutmaßlichen Dieb in Troisdorf

Troisdorf Am Montag beobachtete ein Mann einen mutmaßlichen Dieb bei seiner Tat. Gemeinsam mit seinem Nachbar konnten die Männer den Verdächtigen stellen.

Am Montagabend beobachtete ein 29-jähriger Anwohner gegen 23.30 Uhr in der Straße „In der kleinen Heide“ in Troisdorf-Oberlar einen mutmaßlichen Dieb. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte der silberfarbenen Honda seines Nachbarn. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachtete der 29-Jährige, wie sich eine Person durch das Seitenfenster in das Fahrzeug beugte.