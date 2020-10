Zusammenstoß mit Pkw : Radfahrerin bei Unfall in Troisdorf-Oberlar leicht verletzt

In Troisdorf-Oberlar ist eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Troisdorf Am Mittwoch ist in Troisdorf-Oberlar eine Radfahrerin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 57-jährige Frau war an der Bonner Straße mit einem Auto zusammengestoßen.



Von Christine Bähr

In Troisdorf-Oberlar ist am Mittwochabend eine 57-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 38-Jähriger aus Gummersbach um 19.25 Uhr mit seinem Pkw „Auf dem Schellerod“ unterwegs. Als er die Bonner Straße queren wollte, stieß er mit der gerade von rechts kommenden Radfahrerin aus Troisdorf zusammen.