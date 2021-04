30.000 Euro Schaden : Sattelzugauflieger wurde in Troisdorf vorsätzlich in Brand gesteckt

Sattelzugauflieger wurde in Troisdorf vorsätzlich in Brand gesteckt

Troisdorf-Oberlar Am Samstag brannte ein Sattelzugauflieger in Troisdorf vollständig aus. Die Flammen waren meterhoch und griffen auf Hecken und Bäume über. Jetzt ist die Polizei sicher: Der Brand wurde vorsätzlich gelegt.

Am frühen Samstagmorgen brannte gegen 4.50 Uhr in der Landgrafenstraße in Troisdorf-Oberlar ein Sattelauflieger vollständig nieder. Nach den Ermittlungen vor Ort ist die Polizei nun sicher: Der Brand wurde vorsätzlich gelegt. Das teilten die Ermittler am Mittwoch mit.