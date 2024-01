Flohmarkt im Haus Bierthe in Troisdorf Neuer Pächter der Siegfähre verkauft sein altes Inventar

„Vom Kaffeelöffel bis zum Gasherd-Alles muss raus!“ Dieser Hinweis auf der Homepage des Troisdorfer Traditions-Restaurants „Haus Bierthe“ lockte am Wochenende viele Interessenten in das fast 300 Jahre alte Fachwerkhaus an der Taubengasse. Felix Heyne, neuer Chef der Bergheimer Siegfähre, hatte trotz intensiver Suche bisher keinen Nachfolger für „Haus Bierthe“ gefunden, das er fünf Jahre lang als gehobenes Restaurant betrieb. So kam er auf die Idee, das Gastro-Inventar seiner bisherigen Wirkungsstätte von Freitag bis Sonntag bei einem Flohmarkt zum Verkauf anzubieten. Einige Interessenten nahmen weite Wege auf sich, um für kleines Geld das eigene Kücheninventar ein wenig aufzustocken. Neben Tassen, Tellern, Schneebesen, Schöpfkellen, Gläsern und Töpfen konnten sogar Weihnachtsdekorationen käuflich erworben werden.