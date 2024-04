Feuerwehreinsatz an Josef-Kitz-Straße Feuer in Troisdorfer Müllverwertungsanlage löst Großeinsatz aus

Troisdorf · Die Troisdorfer Feuerwehr wurde am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz in einer Müllverwertungsanlage gerufen. In einer Halle brannte eine große Papier Sortier- und Pressanlage. Insgesamt 60 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

26.04.2024 , 13:36 Uhr

Am Freitagmorgen brannte in einer Müllverwertungsanlage eine Pressmaschine. Foto: Ralf Klodt





Von Constantin Graf