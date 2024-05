Unfall in Troisdorf-Bergheim Feuerwehr befreit eingeklemmten Mann aus Auto

Bei einem Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn ist am Montagabend kurz vor 20 Uhr auf der Rheinstraße in Troisdorf-Bergheim ein 31-jähriger Kölner Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei aus Fahrtrichtung Mondorf kommend auf das Bankett der Rheinstraße geraten und nach rund 50 Metern gegen einen Baum geprallt. Dabei riss das linke Hinterrad ab und der Wagen, ein Elektroauto eines Car-Sharing-Anbieters, kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen.