Nach exhibitionistischen Zwischenfall : Polizei beendet Schlägerei in Troisdorf

Polizisten konnten die Schlägerei in einer Troisdorfer Fußgängerzone beenden.(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Troisdorf Die Polizei beendete am Donnerstagmittag eine Schlägerei in einer Troisdorfer Fußgängerzone. Zwei Männer waren aufeinander losgegangen - vermutlich nachdem einer von ihnen in der Öffentlichkeit sein Geschlechtsteil gezeigt hatte.



Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge am Donnerstagmittag eine Schlägerei in einer Troisdorfer Fußgängerzone beendet. Als die Beamten eintrafen, konnten sie einen 46-jährigen Hennefer gerade noch davon abhalten, erneut auf den Kopf eines 38-jährigen Lohmarers zu treten.

Der 46-Jährige gab an, dass der Lohmarer ihn zuvor in den Unterleib getreten hatte und er deshalb auf ihn losgegangen sei. Die Auseinandersetzung könnte nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei mit einer exhibitionistischen Handlung des 38-jährigen Lohmarers zusammenhängen. Er soll auf einer Bank sitzend Passanten der Fußgängerzone sein Geschlechtsteil gezeigt haben.