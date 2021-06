Troisdorf : Polizei nimmt mutmaßliche Handydiebin fest

Troisdorf Am Freitag hat die Polizei eine Handydiebin festnehmen können. Die 36-Jährige versuchte ein Smartphone entsperren zu lassen - nachdem sie es zuvor in einem Laden nebenan gestohlen hatte.

In Troisdorf hat die Polizei am Freitagnachmittag eine mutmaßliche Taschendiebin festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 36-jährige Frau am Freitag in einen Handyladen gegangen und versuchte ein gebrauchtes Samsung Smartphone zu verkaufen. Die Frau gab an, dass sie für das eingeschaltet und gesperrte Smartphone ihre Zugangsdaten verlegt habe. Der Ladeninhaber bat die Troisdorferin in einer Stunde wieder zu kommen, bis dahin hätte ein Techniker das Gerät entsperrt und geprüft.