Speestraße in Troisdorf : Polizei nimmt alkoholisierten Randalierer in Gewahrsam

Die Polizei musste den 34-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Foto: DPA (Symbolfoto)

Troisdorf In Troisdorf musste die Polizei einen 34-Jährigen in Gewahrsam nehmen, der an der Spreestraße randalierte. Als die Einsatzkräfte seine Personalien überprüfen wollten, geriet der alkoholisierte Mann außer sich.



Die Polizei hat am Freitagabend auf der Speestraße in Troisdorf einen randalierenden Mann in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei erläuterte, hatte ein Zeuge gegen 21 Uhr die Einsatzkräfte auf den 34-Jährigen aufmerksam gemacht. In einer Garage trafen die Beamten schließlich auf zwei Männer, von welchen einer der vorherigen Zeugenbeschreibung entsprach. Bei der Überprüfung der Personalien wehrte sich der 34-Jährige, äußerte Argumente aus der Reichsbürgerszene und ignorierte die Aufforderungen der Polizei. Weiterhin spuckte er seine brennende Zigarette in Richtung eines Beamten und warf den Polizisten seinen Ausweis vor die Füße.

Nachdem sie ihm eigentlich nur einen Platzverweis erteilen wollten, entschied die Polizei, den hochaggressiven Mann in Gewahrsam zu nehmen. Sie konnten ihm erst Handschellen anlegen, nachdem ein Polizist seinen Diensthund aus dem Pkw geholt hatte. Auch auf dem Weg zum Streifenwagen schlug der Randalierer laut Mitteilung weiter um sich und schrie. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.