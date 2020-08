Randale in Troisdorf : 62-Jähriger belästigt Fahrgäste und greift Polizisten an

Polizisten haben in Troisdorf einen 62-Jährigen in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Troisdorf Die Polizei hat am Montag in Troisdorf einen 62-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann belästigte Fahrgäste und leistete Widerstand gegen die Polizisten.



Von Tamara Wegbahn

Die Troisdorfer Polizei hat am frühen Montagabend einen 62-jährigen, obdachlosen Mann in Gewahrsam genommen. Dieser hatte zuvor am Busbahnhof an der Poststraße randaliert. Der Mann war größtenteils unbekleidet und belästigte mehrere Fahrgäste lautstark. Laut Polizeimeldung war der Mann betrunken und widersetzte sich den Beamten, die ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Er soll die Polizisten beschimpft, beleidigt und bespuckt haben. Außerdem soll er versucht haben, sie zu beißen. Verletzte gab es allerdings keine.