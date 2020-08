Polizei fahndet mit Foto : Troisdorfer soll EC-Karten von Partnerin gestohlen haben

Plettenberg/Rhein-Sieg-Kreis Ein Mann aus Troisdorf hat online eine Frau aus Plettenberg kennengelernt. Nach Ende der Beziehung fiel ihr auf, dass zwei EC-Karten fehlten. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der damit Geld abgehoben haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, lernte der Verdächtige im Sommer 2019 über eine Online-Partnerplattform eine Frau aus Plettenberg im Märkischen Kreis kennen, woraufhin sich eine Partnerschaft entwickelte. Der Mann soll demnach in Troisdorf wohnen und stets mit der Bahn angereist sein. Er nutzte demnach Züge auf der Rhein-Sieg-Strecke und fuhr ausnahmslos in Bundeswehruniform. Am 28. Februar beendete er die Beziehung.