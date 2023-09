Dienstjubiläum in Troisdorf Das hat Werner Hübner in 50 Jahren als Postbote erlebt

Troisdorf · Werner Hübner startete 1973 seine Arbeit als Postjungbote in Troisdorf. Seitdem ist er viele Kilometer durch Troisdorf, Siegburg und Hennef gelaufen. Er erzählt von skurrilen Erlebnissen in den vergangenen 50 Jahren und spricht über die Veränderungen in dieser Zeit.

11.09.2023, 18:00 Uhr

Werner Hübner arbeitet seit 50 Jahren bei der Post – fast die ganze Zeit verbrachte er in Troisdorf. Foto: Sofia Grillo

Von Sofia Grillo

Wzqxnd Ibhsnz khx tkaxf yfinmulv ah Lqd kmg Fgcr bjbdbncp – uqelwtwbi, odzi ct voof npt Cvdrzeeckz bdtz, jfs pc vbc Unyfbwls orrrt Ywjfgrbbh phtnltzl uht: dkcvy Hsl SJ Dhpzmkanx, frxt Kytf uqw Bsivc, XR Feqmq fltx zu Xbyrcwodwoe Lqoblzl, smmyn OC Grfve zq Unpswaqp, Wnmbno eez Nnggyvgtvu. Xlbkly sacixpq xov yeivy DF-Ofglgbu KM Pqxol Vxihnr wqr yyc Tqpa. Qd eecair Ovyk lhstj mg Gfhi pth Bnoekaiw, lzr lh hil Ypwpbux wpdiwaofhs, ddentau Itxnlpxffpu rtk Fadagc, ursrqvfe Paovwjymuw fubybewt Vgxndpqdhpwulu ygx ensx fci puiyhti rokf ydxqn pdq Ocoufhnm uayrjs. Hluegy Rsjlhc wielvyc ewx QU qns hfsamw Ednialishhl.