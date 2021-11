Zu sechs Jahren Haft verurteilt : Mann aus Troisdorf gesteht Vergewaltigung seiner schlafenden Frau

Bonn/Troisdorf Ein 49-jähriger Troisdorfer hatte seine Frau im Schlaf vergewaltigt, dabei gefilmt und die Aufnahmen ins Internet gestellt. Nun legte er ein Geständnis ab. Das Landgericht Bonn verurteilte ihn zu sechs Jahren Haft.

Im aufsehenerregenden Fall eines Mannes, der seine eigene Ehefrau mehrfach vergewaltigt, die Taten gefilmt und die Bilder anschließend ins Netz gestellt hatte, hat das Bonner Landgericht am Dienstagmittag das Urteil verkündet: Der Troisdorfer muss für sechs Jahre in Haft. Er gestand die Taten. Die 4. Große Strafkammer verurteilte den 49-Jährigen wegen Vergewaltigung in sechs und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in fünf Fällen. Mit seinem Urteil blieb das Gericht deutlich unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten neun Jahren Haft.