Skurriler Fall aus Troisdorf Der falsche Mönch und der Wurf mit dem Schmiermesser

Die Tatwaffe befand sich in einer durchsichtigen kleinen Schutzbox aus Plastik. Das Behältnis ließ sich allerdings nicht so leicht öffnen und so reichten sich die Richter der 1. Großen Strafkammer das Asservat samt Verpackung zur Ansicht hin und her. In dem Kästchen enthalten war ein handelsübliches Schmiermesser, das einem 30-jährigen Beschuldigten nun die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie einbringen könnte. Der an einer psychotischen Erkrankung leidende Mann gilt zwar als schuldunfähig. Er soll das stumpfe Brotzeitutensil aber in Richtung des Kopfes einer Küchenhilfe geworfen haben und so steht der Vorwurf einer versuchten gefährlichen Körperverletzung im Raum.